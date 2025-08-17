様々な予定が変更となった今回の米露首脳会談ですが、プーチン大統領の笑顔が印象に残りました。なぜこのような異例の展開となったのか、アメリカ・アラスカ州のアンカレジからFNNワシントン支局・千田淳一記者が中継でお伝えします。アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領、この両首脳に外相らを加えた3対3の首脳会談の後に、アメリカ側からはベッセント財務長官、ラトニック商務長官も参加して昼食を取りながら経済