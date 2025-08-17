お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56歳）が、8月16日に放送されたトーク番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。スイーツブランドを立ち上げたいが話が進まないと嘆くぼる塾・田辺智加に対して、「吉本（興業）は癒着してっから。あいつら」と語った。ぼる塾の田辺智加、あんり、きりやはるかが、番組のゲストとして登場。極楽とんぼ・加藤浩次がこれからの野望について聞くと、田辺は「私は自分の（スイーツの）ブランド