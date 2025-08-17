◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１６日、有明アリーナ）観衆４５５８新日本プロレスは１６日、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」決勝トーナメント（Ｔ）を行った。セミファイナルでＥＶＩＬが辻をＳｃｏｒｐｉｏｎＤｅａｔｈｌｏｃｋからのレフェリーストップで破り１０年連続１０回目の出場で初のファイナル進出を決めた。メインイベントのザックとＴＡＫＥＳＨＩＴＡは、両者が持てる技のすべ