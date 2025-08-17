日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫っていく番組『ポツンと一軒家』。8月17日（日）は、ゲストに薬丸裕英と甲田まひるを迎えて放送される。和歌山県の深い山の中、近くに川が流れる切り拓かれた敷地に複数の建物を発見。今回のポツンと一軒家は、7月の放送で訪れた川の中州にある黒い別荘の住人が“師匠”と呼ぶ74歳の男性の家だ。最寄りの集落から山へと入り車で40分以上