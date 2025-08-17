バイパス2.3kmが全線開通茨城県道221号飯岡石岡線バイパスが、2025年8月20日に全線開通します。【地図】県道飯岡石岡線バイパスの開通区間県道221号飯岡石岡線は、かすみがうら市宍倉と石岡市茨城を結ぶ道路です。このうちバイパスは、石岡市の中津川から国府（国道6号と国道355号の恋瀬橋北交差点）までの2.3kmをつなぐ計画で、これまでに1.9kmが完成。今回は恋瀬橋北交差点に接続する残りの0.4kmが開通し、全線がつながりま