長らく業界の雄とたたえられた三菱商事と、昨今は熾烈なトップ争いを演じている伊藤忠商事。同社の躍進の立役者である岡藤正広会長のビジネス手腕は注目を集めているが、彼の仕事における大切な流儀のひとつに、手土産に関するこだわりがあるという。※本稿は、野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。ベルトだろうがコメだろうが相手の好みを時機よくくすぐれ岡藤は手土産を非常にうまく使う