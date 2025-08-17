中国のSNS・小紅書（RED）に14日、「日本では面倒を見られている感じがする」との投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者の女性は「あくまで個人的な主観」とした上で、「整った社会制度と文明的で友好的な人文環境が、『ここでは誰かがあなたの生活を真剣に考えてくれている』という感覚を与えてくれる」と言及。以下の6個を例として挙げた。1．サービス業の接客が非常に良く、どこで買い物しても、病院に行っても、各種機関でも、