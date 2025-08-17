腎臓病の治療のためには「安静第一」が常識とされていたのは昔の話。むしろ、寝たきり生活によって驚くほどの筋肉量が失われるということをご存知だろうか。腎臓のリハビリを専門とする医師が、健康寿命を伸ばすためのメソッドを説く。※本稿は、上月正博『東北大学病院が開発した 弱った腎臓を自力で元気にする方法』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。腎臓リハビリで得られるうれしい相乗効果とは「リハビリ」と聞く