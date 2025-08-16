長引く咳の裏には、喘息や肺の病気など、思わぬ疾患が隠れていることもあるそうです。咳を単なる症状と軽く見ないことが、健康を守る第一歩です。今回は、なかなか治らない咳への正しい対処法と、受診の目安について、「宮澤内科・呼吸器クリニック」の宮澤先生に解説していただきました。 監修医師：宮澤 知行（宮澤内科・呼吸器クリニック） 鹿児島大学医学部卒業後、東京慈恵会医科大学外科学講座助教を経て聖マリアンナ