◇Athlete Night Games in FUKUI2025（8月15日〜16日、福井運動公園陸上競技場）2017年に100mで日本選手初の9秒台が誕生した9.98スタジアムで、陸上のナイター、アスリート ナイト ゲームズが開催されました。女子100mハードルでは、福部真子選手が世界選手権の参加標準記録突破となる12秒73をマーク。その直後に行われた男子110mハードルでは、村竹ラシッド選手が日本選手初の12秒台に突入。アジア歴代2位となる12秒92という衝撃