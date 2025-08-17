◇Athlete Night Games in FUKUI2025（8月15日〜16日、福井運動公園陸上競技場）2017年に100mで日本選手初の9秒台が誕生した9.98スタジアムで、陸上のナイター、アスリート ナイト ゲームズが開催されました。今年で7回目の開催となる今大会。“記録の出る競技場”として知られており、これまで4種目（女子100mH、男子110mH、男子走り幅跳び、男子砲丸投げ）で日本記録がうまれています。2日目のこの日は、大記録が誕生しました。