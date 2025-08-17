◇プロ野球セ・リーグ阪神3-0巨人（16日、東京ドーム）1軍登録を抹消された山崎伊織投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「ちょっとね、疲労がたまっているかなというところ」などとその理由を説明しました。「1回飛ばして休んで、残り4、5試合を全力で行ってもらおうかなというこっちの考え。1年間ローテ守ってますから最後まで何とか完走できるように1回飛ばしてみようかな、と」山崎投手について阿部慎之助監督は