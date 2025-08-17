●信用売り残減少ランキング【ベスト50】 ※8月8日信用売り残の8月1日信用売り残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1619銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． 日産自 -4,087 15,0002.58 ２． Ｊディスプレ-