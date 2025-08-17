山のように新商品の試供品がもらえるドラッグストアの巨大展示会。そこから見えてきた“圧倒的コスパ”＆“女性に嬉しい”ネクストトレンド商品とは？【写真を見る】入場料も試供品も「全部タダ」“ドラッグストアの祭典”でわかる2025年のトレンド【THE TIME,】 ナゼ人気？10万人来場の“祭典”8日から東京ビッグサイト（江東区有明）で開催された「JAPANドラッグストアショー」。さまざまな有名企業がブースを出展する“ドラッグ