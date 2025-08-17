赤ちゃんの夜泣きの改善策を伝える三橋佳奈さん＝名古屋市赤ちゃんの夜泣きに悩まないで―。名古屋市の三橋佳奈さん（37）は、子どもの夜泣きに苦労した経験から、睡眠コンサルタントの国際資格を取り、2021年から子育て家庭のサポート事業を行う。これまで受けた相談は2500件以上。「困っているママやパパはたくさんいる。寝室などの環境次第で改善できることを知ってほしい」と話す。（共同通信＝平等正裕）三橋さんは、2018