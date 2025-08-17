10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’15年９月４日号掲載の『野球が変わる！別世界レベルの新しい球児たち清宮とオコエ 怪物２人はこうして育った』を紹介する。’15年、大会が始まって100周年の年に開催された全国高校野球選手権97回大会。この大会で甲子園を沸かせたのは西東京代表・早稲田実業1年の清宮