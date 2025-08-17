お盆明けも、九州から関東を中心に最高気温35℃以上の猛暑日の所が多くなる予想。明日18日(月)や次の週末は東海や関東で特に気温が高く、40℃に迫る可能性も。昼夜問わず、熱中症対策を。収まらない猛暑今日17日(日)は九州から東北にかけて、最高気温が35℃以上の猛暑日の所があり、関東や東北では昨日16日(土)よりも暑くなるでしょう。高気圧の勢力が強く、猛烈な暑さは少なくとも来週末にかけて続く見込みです。暑い時間帯の外出