漫画家の倉地千尋さんが17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、急性リンパ性白血病へのり患を公表した。倉地さんは16日午後、「急性リンパ性白血病になってしまいました、、。」と投稿。「これから治療を頑張ります」と記した。「ですが、とても怖いので経験者いらっしゃいましたら情報ください」と呼びかけつつ「また漫画が描けるように頑張ります」と前向きにつづった。経験者からの投稿への返信では「骨髄検査め