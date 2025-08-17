声優・女優の櫻井智（さくらい・とも）さんが、多臓器がんのため、13日に亡くなっていたことがわかった。53歳。16日に所属事務所により、本人のSNSで発表された。 【写真】まさに天使！1996年発売の「声優グランプリ」で表紙を飾った櫻井さん 櫻井さんのSNSでは、所属事務所「フェザード」名義で「櫻井智永眠のお知らせ」と題して文書を掲載。文書の全文は以下の通り。 ◆◆櫻井智永眠のお知らせ櫻井智はかね