今回、Ray WEB編集部は恋人への貢ぎ癖について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の美織は、彼氏の蓮のことが大好きです。彼女は蓮のことが好きなあまり、彼の欲しいものを頻繁に貢いでいて……？美織が街を歩いていると、蓮が女性と歩いているところを目撃してしまいます。彼は果たして浮気をしているのでしょうか？そしてこのあと、美織は驚きの行動に出ます……！原案：Ray WEB編集部作画：すずりんごライター Ray WEB