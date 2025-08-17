アニメ「けいおん！」平沢唯役などで知られる声優の豊崎愛生(38)が15日、配偶者の死去により活動を一部制限していることを公式サイトで発表した。 【写真】声優ユニットとして舞台でも活動 「豊崎愛生に関するご報告」と題した同サイトによると、豊崎の配偶者が先月、くも膜下出血で緊急搬送され、入院先の病院で亡くなったという。「この事態を受け、豊崎愛生本人とも協議の上、一部の活動を制限させていただいております」