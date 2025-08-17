プレミアリーグ開幕戦のリヴァプール対ボーンマス戦で、ボーンマスFWのアントワーヌ・セメニョが観客から人種差別的な暴言を受けたと報告し、その後男が逮捕された。『Sky Sports』が伝えている。現地警察によると、通報を受けて47歳の男が特定され、スタジアムから排除されたという。男は翌日、人種差別を動機とする公の秩序を乱す罪の疑いで逮捕された。試合はセメニョの報告により一時中断されたが、4分後に再開された。セメニ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. LINEさらされ…田久保市長を告発
- 2. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 3. 部活動で異常しごき…悲痛の声
- 4. 広陵 文春報道について声明発表
- 5. 新型コロナ「ニンバス」が流行
- 6. 辻希美 ママタレ稼業に大逆風か
- 7. ひろゆき氏を完全論破した 報告
- 8. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
- 9. 参政党「終戦80年談話」指摘殺到
- 10. 男性が失血死 全身にかまれた傷
- 1. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 2. 部活動で異常しごき…悲痛の声
- 3. 新型コロナ「ニンバス」が流行
- 4. 参政党「終戦80年談話」指摘殺到
- 5. 男性が失血死 全身にかまれた傷
- 6. ゾンビたばこで日本人が異常行動
- 7. 盗撮容疑の教師 スリルと達成感
- 8. 肩身が狭い 専業主婦のリアル
- 9. 羅臼岳クマ襲撃「異常個体」か
- 10. 池袋殺害 同情論が拡散された訳
- 1. LINEさらされ…田久保市長を告発
- 2. 「消えてほしい」堀江氏が私見
- 3. 伊東市長はゾーンに入っている?
- 4. 食べ放題店 ヤバい迷惑客の実態
- 5. 調子乗ってる 北村晴男氏を批判
- 6. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 7. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 8. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 9. 全容が…田久保市長が意味深投稿
- 10. 夏休み 2食以下の子どもが2.5倍
- 1. トランプ氏 勝利はプーチン氏
- 2. 「日本人が消えた」中国人766%増
- 3. トランプ氏 成果打ち出せずか
- 4. 英留学生 発掘から90分で発見
- 5. 訪日見送り 中国が日本に警告
- 6. RAINとキム・テヒの夫婦愛に感嘆
- 7. トランプ氏 対日勝利80年で談話
- 8. EU外相 ロシアに停戦意思なし
- 9. ロシアの火薬工場爆発 141人死傷
- 10. トランプ氏の対中政策 矛盾か
- 1. 中居氏 行為後涙の女性に一言か
- 2. 空き巣のサイン? 表札に変な記号
- 3. ハラスメントする人に多い特徴
- 4. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
- 5. 富裕層が日本で残すお金の現実
- 6. 酔っ払いLUUPの事故多すぎ…衝撃
- 7. 出世できた 安藤氏の著書に称賛
- 8. Wi-Fiルーター 電気代抑えるコツ
- 9. アルファード購入 否定的な声も
- 10. 月15万円の年金 手元に300万円
- 1. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
- 2. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
- 3. ChatGPTアプリ 生涯売上の30倍
- 4. Windows10サポート終了へ 米主張
- 5. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 6. 配達アプリで「ピンズレ案件」
- 7. 常識をひっくり返す道具の進化
- 8. スマホユーザー必携のアプリ
- 9. 日本初失敗から1カ月 CEOを直撃
- 10. レクター 出前館に好意的な訳
- 1. 広陵 文春報道について声明発表
- 2. 甲子園の準々決勝 超豪華カード
- 3. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
- 4. 大谷に判定不服「へどが出そう」
- 5. 広陵 暴力事案の再調査を実施へ
- 6. 大谷に報復?「報復」か 2度死球
- 7. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
- 8. 松井氏 打席のレジェンドに恐怖
- 9. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
- 10. 世界記録目前 110m障害で日本新
- 1. 辻希美 ママタレ稼業に大逆風か
- 2. ひろゆき氏を完全論破した 報告
- 3. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
- 4. 東野「お笑い100年」特番を批判
- 5. 太田光 もう絡みたくない芸人
- 6. 紳助さんの生活ぶり アッコ告白
- 7. THE ALFEE 紅白の影響力に驚き
- 8. コンビ解散 田村亮が語る違和感
- 9. みな実が一緒に入浴した人の実名
- 10. ジュニア フルネーム恥ずかしい
- 1. 「神谷」はなんて読む？読めたらすごい…富山県の難読地名！
- 2. 「ヌードリップ」の彩りは色味
- 3. 「定年前の君を誘う方法」とは
- 4. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 5. 夏フェスで辛い経験→トラウマに
- 6. 韓国女性 ほうれい線を気に...
- 7. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 8. 終電ギリギリ 若者が猫吸い話題
- 9. 道行く人から声かけ...逃げた訳
- 10. ほかの女性とご飯 男性の言い分