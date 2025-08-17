プロ野球パ・リーグは16日、各地で3試合が行われました。6位ロッテは首位ソフトバンクと対戦。初回にドラフト1位ルーキー西川史礁選手のタイムリーで先制すると、2回には打者9人の猛攻で一挙5得点をあげ、序盤から大量リードを奪います。先発の小島和哉投手は8回2失点の好投で今季5勝目をあげました。5位西武は3位オリックスと対戦。3回に外崎修汰選手のタイムリー2ベースで1点を先制すると、投げては先発・與座海人投手が6回無失