◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ▽準決勝旭川大雪ボーイズ５−３多摩川ボーイズ（１６日、東京・大田スタジアム）９年ぶり３度目出場の旭川大雪ボーイズが初優勝に王手をかけた。多摩川ボーイズとの準決勝で５―３の逆転勝ち。１点差に迫った５回２死満塁、４番・前田健成（３年）が投手強襲の２点適時打を放ち、逆転に成功。直後の６回からリリーフした前田が２回無失点で逃げ切った