◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者ニック・ボール（３―０判定）同級５位サム・グッドマン●（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）ＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（２８）＝英国＝が、同級５位サム・グッドマン（２６）＝オーストラリア＝を３―０の判定で下し、３度目の防衛に成功した。無敗同士の一戦は、スイッチを交えながら強打をたた