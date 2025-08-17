元ＴＢＳアナウンサーで映像プロデューサーの国山ハセンさんが１７日までに自身のＳＮＳを更新。親子ショットを公開した。インスタグラムで「送り→仕事９‐１７→お迎え→夕飯＆風呂準備→寝かしつけ！息子の『ありがとう』で父、フル充電」とつづり、息子との２ショットを披露。国山さんは抱きかかえた息子と共に笑顔を浮かべていた。この投稿には「ハセンさんお疲れ様でした」「息子さんのありがとう。フル充