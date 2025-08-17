人と会うのは一度きりで終わらない。2度目、3度目と縁が続くかどうかは、ほんの小さな行動の積み重ねで決まる。たとえば、一言添えて手土産を渡す、相手のためにできることを提案する…その姿勢こそが、信頼につながるという。インタビュアーの早川洋平氏が、誰でも実践できる“また会いたい”と思われる工夫を紹介する。※本稿は、早川洋平『会う力 シンプルにして最強の「アポ」の教科書』（新潮社）の一部を抜粋・編集したもの