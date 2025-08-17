第3ラウンド、4番でティーショットを放つ松山英樹。通算1アンダーで19位＝ケーブズバレーGC（共同）【オウイングズミルズ（米メリーランド州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第2戦、BMW選手権は16日、メリーランド州オウイングズミルズのケーブズバレーGC（パー70）で第3ラウンドが行われ、4位から出た松山英樹は3バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの76と乱れ、通算1アンダーの209で19位に後退した。68で回ったロバート・マ