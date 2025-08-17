タレントの明石家さんまが、8月16日に放送された「痛快！明石家電視台」（毎日放送）に出演。山崎香佳アナに対して、半年に1回「お疲れさん」ではなく、「頼むで」と声を掛ける理由として「かわいかったんちゃうかな」と語った。番組アシスタントであるMBSの山崎香佳アナが、明石家さんまに聞いてみたかったこととして、「お見送りの際に、いつも『ありがとうございました』と言うと『お疲れさん』って返してくださるんですけれど