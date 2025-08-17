株式会社ベビーカレンダー（東京都渋谷区）が運営する生活総合情報メディア『ヨムーノ』は、このほど「夏の帰省」に関するアンケート調査結果を発表しました。同調査によると、約4割が「帰省しない」と回答しました。では、夏の帰省にはどのような悩みがあるのでしょうか。【調査結果】 夏の帰省で「正直、ちょっとしんどい」と思うことは？調査は、ヨムーノメイト（ヨムーノ公式インスタグラマー）を中心とした、25〜60歳の子ども