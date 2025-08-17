韓国で大ブームの“さつまいもパン”が、ついにハートブレッドアンティークからお目見え♡9月1日(月)より新発売の「コグマパン」は、徳島県産なると金時のペーストをもっちり生地で包み込んだ、見た目も味も本物そっくりの一品。さらに人気沸騰の「カムジャパン」2種も販売延長！秋だけの特別な“もちホク”食感を全国の店舗＆オンラインで楽しめます。 韓国発♡本物そっくりの「コグマパン」