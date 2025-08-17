台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、8月21日（木）〜8月31日（日）の期間、爽快感あふれる「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を、全国の店舗で発売する。【写真】夏のご褒美にぴったり！シャリッと食感の「ジェラッティー」も■「阿里山ウーロンティー」を使用今回期間限定で発売される「マスカット＆マンゴー」は、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを組み合