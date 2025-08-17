【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは１６日、各地で行われ、カブスの今永昇太、鈴木誠也がそろって活躍し、３―１の勝利に貢献した。本拠地シカゴでのパイレーツ戦。先発の今永は７回３安打１失点と好投した。四回にこの日初安打となる先制ソロを浴びたが、味方が直後に追いついた。六、七回はいずれも二死からピンチを背負いながら、勝ち越し点は許さず。勝ち負けはつかなかった。３番指名打者で出場した鈴木は２安打を放ち、う