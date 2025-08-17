定信はなぜ田沼を恨んだのか久しぶりに登場した。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第29回「江戸生蔦屋仇討（えどうまれつたやのあだうち）」（8月3日放送）のラストシーンで、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）がヒットさせた黄表紙『江戸生艶気樺焼』を手にしながら、「仇」とつぶやいたのは松平定信だった。ただし、前回の登場からは10年以上が経ち、演じる俳優も寺田心から井上祐貴に替わっていた。【写真をみる