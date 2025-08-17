大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となる『リベンジ・スパイ』。本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。8月16日（土）に放送された第6話では、花が熱中症で倒れ病院に運ばれる事態に。これまで花をリベンジのために利用しようとしていた優我だったが、彼女が倒れたことを知ると、血相を