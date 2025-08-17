[8.16 J1第26節 浦和 2-1 名古屋 浦和]浦和レッズは1点を返されて迎えた後半38分、GK西川周作のスーパーセーブがチームを救った。右からカットインしたFW木村勇大の決定的な右足シュートに対し、右足を残して弾き返すと、続くFW浅野雄也の左足シュートも正面でセーブ。決まっていれば2点リードから勝ち点を失うという場面での大仕事だった。試合後、西川は自身のセーブについて「木村選手が侵入してきた時、彼の足元にボールが