いよいよ発売まで3ヵ月を切ったHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（スクウェア・エニックス）。それぞれに新たなシナリオなどが追加されるほか、イベントシーンはボイス付きで展開される。今回は、すでに発表された主要キャラクターのボイスキャストを担当する人気声優たちをチェックする。【写真】HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』豪華ボイスキャストをチェック！（5枚）40年近い歴史を誇る『ドラクエ』シリーズ、全ての始ま