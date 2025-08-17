『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜12時55分）では、全国3都市を周りながら5週に渡って視聴者に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」を放送。2週目となる8月17日の放送では、先週に引き続き沖縄県での出張収録。首里城から届ける。【写真】首里城に“新婚さん”が登場！妻は沖縄ミスコン界の3冠女王琉球王国時代の王城であり、2000年に世界遺産に登録された首里城。2019年に起こ