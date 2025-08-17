今夜8月17日21時放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳の4人によるバンド・TENBLANKが登場する。【写真】TENBLANKとSixTONESがゲームで大盛り上がり！佐藤が率いる配信ドラマ内のバンドとして現実世界でもメジャーデビューを果たした4人。今回がバラエティー番組初登場となる。最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐（ばんさん） チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは