外崎春雄監督の偉業と注目度の低さ 参考：『鬼滅の刃』英語版声優にチャニング・テイタムら決定『無限城編』は北米でもヒットなるか 7月18日公開の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章猗窩座再来』（2025年）が公開25日間で興行収入220億円を突破し、国内歴代興行収入ランキングで第6位になった（8月12日時点）。 ここで改めて気に掛かるのが、本作の監督・外崎春雄の存在である。外崎監督は知られるように、本作に先