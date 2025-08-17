ABCテレビ・テレビ朝日系で放送中のドラマ『こんばんは、朝山家です。』は、映画『百円の恋』やNHK連続テレビ小説『ブギウギ』などを手がけた足立紳が、自身の連載日記『後ろ向きで進む』をベースに脚本を執筆したホームドラマだ。 参考：中村アン、“キレる妻”役は「チャンスタイム」興味のなかった“結婚”への意識の変化も 国民的ドラマを手がける脚本家の夫・朝山賢太を演じているのは、小澤征悦。“地に