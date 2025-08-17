★新潟２Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝ミンナデガンバル初戦が中山で１３着に敗れたマクフィ産駒。３か月の休養を挟んだ２戦目も東京で１２着と惨敗を喫したが、３戦目の前走でレースぶりが良化しつつある。その前走は出遅れながら徐々にポジションを上げて中団を追走。以前はそこから脚が使えなかったが、上がり３ハロン３位の末脚で４着に食い込んでみせた。今回は「上位騎手騎乗」と「期待値高い偶数馬番」が激走馬の要