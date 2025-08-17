2026年に登場予定の「iPhone 18」シリーズに搭載される「A20」チップは、新設計により性能が大きく向上する可能性があると、海外アナリストが報告しています。 ↑yalcinsonat/Adobe Stockより。 アナリストのミンチー・クオ氏によれば、A20は台湾TSMCの「Wafer-Level Multi-Chip Module（WMCM）」技術でパッケージングされるとのこと。これは現在の「Integrated Fan-Out（InFO）」パッケージングからの移行となります。