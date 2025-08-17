◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦小山１―９知徳＝８回コールド＝（１６日・裾野球場）来年のセンバツ出場を懸けた戦いが開幕し、１回戦が行われた。甲子園で好投し全国区となった聖隷クリストファー・高部陸投手（２年）にライバル意識を燃やす知徳の１９２センチ左腕・渡辺大地（２年）が７回を４安打、毎回の１０Ｋを奪って１失点の好投。小山を９―１で退け、県大会出場に王手をかけた。１９２センチの大型左腕が新チー