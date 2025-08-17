全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。団体２冠ならず個人戦で雪辱へ柔道女子・大牟田高校柔道団体２冠は、かなわなかった。春の選手権を制し、チームは高校柔道最高峰の総体でも頂点を目指していた。準々決勝で敗退が決まると、選手はぼう然とした表情を浮かべた。想定外だったのは、長崎明誠（長崎）との３回戦だった。３人制の今大会