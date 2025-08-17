◆プロボクシング▽１３２ポンド（約５９・８７キロ）契約１０回戦〇堤駿斗（３回ＴＫＯ）カイス・アシュファク●（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）日本男子初の世界ユース選手権優勝を含むアマチュア１３冠のＷＢＡスーパーフェザー級３位・堤駿斗（２６）＝志成＝が、２０１６年リオ五輪代表のカイス・アシュファク（３２）＝英国＝を３回２分８秒ＴＫＯで下した。戦績は堤が８戦全勝（５ＫＯ）、アシ