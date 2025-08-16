日常会話でもよく耳にする八重歯は、チャーミングな印象を与える一方で、歯列やお口の健康に影響を及ぼす可能性がある点にも注意が必要です。 日本では個性として好まれる場面もありますが、放置していると思わぬトラブルを招くことも少なくありません。 本記事では八重歯が形成される原因や、放置によるリスクなどを詳しく解説していきます。 八重歯の特徴 八重歯は個性や可愛らしさとして受け入れられることもありま