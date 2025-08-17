米ロ首脳会談で、プーチン大統領がウクライナが東部の2州から撤退することを求め、トランプ大統領はこの要求をウクライナのゼレンスキー大統領に伝えたと報じられました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは、複数の関係者の話として、アメリカのアラスカ州で15日に行われた米ロ首脳会談で、プーチン大統領が戦争終結の条件としてウクライナが東部ドネツク州とルハンシク州から撤退することを求めた、と報じました。プーチン大