クマについて９月１日から、一定の条件を満たせば市街地で銃を使った駆除が可能になります。ただ、発砲の判断と責任を負うのは「自治体」です。ハンターや警察との連携を確認する訓練が札幌で行われました。（山本記者）「いまあちらにクマが出没した想定でハンターらが対応訓練を行っています」札幌市西区の公園で実施されたクマ駆除の訓練の様子です。公園の周辺で断続的にクマが出没している想定で行われました。し