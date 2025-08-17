ロシアのプーチン大統領は16日、首都モスクワで政権幹部を集め、アメリカのアラスカで行われたトランプ大統領との首脳会談について報告しました。プーチン氏は「ロシアの立場を説明できた」と述べ、今回の訪問を実りあるものだったと評価しました。ロシア・プーチン大統領：改めて冷静に、われわれの立場を詳しく説明することができた。アメリカ・アラスカ訪問を終えたプーチン大統領は16日、モスクワで閣僚や政府高官に向けてトラ